Нью-Дели, 28 апреля, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины подтверждает стремление США и их союзников провоцировать другие государства на военное противостояние с Россией и Китаем. Об этом 28 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

Сергей Корсун ИА REGNUM НАТО

«Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем», — отметил глава оборонного ведомства России, добавив, что ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на территории Украины.

Шойгу подчеркнул, что истинной целью данного конфликта является нанесение стратегического поражения России, создание угрозы Китаю и сохранение за США и их союзниками своего монопольного положения в мире.

По его словам, для достижения этой цели на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было направлено свыше пяти млрд долларов США, что привело к формированию на границах России враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине «русский вопрос».

Как передавало ИА REGNUM, Шойгу также обратил внимание на то, что передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Он также подчеркнул, что России не оставили других вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путём.

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, страны Запада делают всё, чтобы разразилась война на европейском пространстве, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Дипломат акцентировал, что поставки самолётов, танков со свастикой всё чаще осуществляются на территории бывшего Советского Союза.

По словам замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта, поскольку видит возможность конфликта с Китаем. Он пояснил, что власти США, изучив характер конфликта на Украине, занялись развитием собственной военной промышленности. Так, замминистра обороны США назвала необходимостью создание конвейера боеприпасов, а также инноваций в космосе.