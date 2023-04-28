Джакарта, 28 апреля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Россия повышает боевую готовность своих баз в Таджикистане и Киргизии на фоне попыток Вашингтона и его союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Об этом 28 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Он обратил внимание на то, что США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом осуществляют попытки восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии.

«Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», — заявил глава оборонного ведомства России, добавив, что со своей стороны Россия повышает боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, а также других сил реагирования на возможные вызовы.

Министр обороны России заявил, что государства НАТО по результатам своего двадцатилетнего присутствия в Афганистане и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся обстановку на этой территории.

«Они должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению», — подчеркнул Шойгу.

Как передавало ИА REGNUM, Шойгу также заявил, что передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Он также добавил, что поставки оружия Украине только затягивают конфликт и сказываются на стабильности как в Европе, так и в мире в целом.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что США вскоре могут оказаться одним из участников третьей мировой войны, при этом не имея боеприпасов для ведения боя.

«Тем путём, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал бывший американский лидер. Он напомнил, что об истощении арсеналов в связи с поставками вооружений Киеву уже не раз заявляли в США и других странах Запада.