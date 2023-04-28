Москва, 28 апреля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. В России лесопожарные службы за сутки потушили 84 природных пожара на площади 2101 га, сообщает 28 апреля Авиалесоохрана в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 14 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 84 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2101 гектар», — говорится в сообщении.

К полуночи 28 апреля в России действовал 61 лесной пожар на площади 4972 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в курганской деревне Логоушка из-за ландшафтного пожара загорелись строения, проводится эвакуация населения в пункты временного размещения.

К месту пожара вылетел вертолёт Ми-8 МЧС, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.