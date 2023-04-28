Глава Минобороны РФ Шойгу: передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов

Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM Передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Об этом 28 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Передаваемое вооружение попадает на «черный рынок» и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обеднённого урана», — отметил он, подчеркнув, что поставки оружия Украине только затягивают конфликт и сказываются на стабильности как в Европе, так и в мире в целом.

Глава оборонного ведомства РФ обратил внимание на то, что России не оставили других вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путём.

«Задачи наши ясны, и специальная военная операция будет доведена до конца», — заявил Шойгу.

Как передавало ИА REGNUM, Шойгу также отметил, что США и их союзники подвергли серьёзной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование. Он подчеркнул, что по их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия.

Ранее главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе слушаний в комитете палаты представителей по делам вооружённых сил Конгресса США заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом внезапное контрнаступление ВСУ. Украинские военные, по его словам, занимают очень выгодную позицию, но у них есть и некоторые слабости.