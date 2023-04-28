Юрист Кудерко: новые правила поверки счётчиков газа снизят вероятность переплаты

Москва, , 09:12 — REGNUM В России новые правила поверки счётчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты, заявила в интервью агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что поверка по новым правилам включает в себя в том числе внешний осмотр, опробование, определение относительной погрешности и определение перепада давления на счётчике.

С 1 мая мастер сможет своевременно выявлять сбой показаний счётчика, который зачастую становится причиной переплат, уточнила юрист. Также поверка позволит избегать утечек газа.

Кроме того, новые правила помогут бороться с махинаторами. Так, проверяющий метролог будет диагностировать устройство на признаки использования магнитных устройств для искажения показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что собственникам жилья не нужно передавать копии свидетельства о поверке счетчиков в управляющие компании.

По его словам, сведения о поверке счётчиков в Федеральный информационный фонд передаёт организация, поверившая прибор учёта.