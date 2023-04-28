Сербский портал сообщил о внеплановой госпитализации президента Вучича

Белград, , 09:07 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич внепланово госпитализирован, сообщил 28 апреля сербский новостной портал B92.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Сербии Александр Вучич был экстренно доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Причины госпитализации главы государства не указаны, не сообщается и о его состоянии. Отмечено, что он находится не в госпитале Военно-медицинской академии (VMA).

Ранее сын Вучича Данило выразил поддержку своему отцу в соцсетях. Он пожелал Вучичу быть «живым и здоровым».

Александру Вучичу 53 года. Пост президента Сербии он занимает с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сербский лидер прошёл курс лечения от сердечно-сосудистого заболевания в Военно-медицинской академии. В больницу его поместили после серьёзного ухудшения состояния на фоне хронических проблем с сердцем. Два дня Вучич был подключен к аппаратам реанимации, его жизнь находилась под угрозой.