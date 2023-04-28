Киев, , 08:48 — REGNUM В Оболонском районе Киева после взрывов повреждена локальная линия электросети, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», — цитирует его пресс-служба администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 28 апреля в Киеве была слышна серия взрывов.

Агентство УНИАН сообщало, что по столице Украины прокатилась взрывная волна — в Киеве работала ПВО. Взрывы также были слышны в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.