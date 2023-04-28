Киев, 28 апреля 2023, 08:48 — REGNUM В Оболонском районе Киева после взрывов повреждена локальная линия электросети, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Киев
Киев
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», — цитирует его пресс-служба администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 28 апреля в Киеве была слышна серия взрывов.

Агентство УНИАН сообщало, что по столице Украины прокатилась взрывная волна — в Киеве работала ПВО. Взрывы также были слышны в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.