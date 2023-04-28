Захарова прокомментировала слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с россиянами

Москва, , 08:47 — REGNUM Слова американского посла Линн Трейси о том, что у США нет разногласий с российским народом, противоречат действиям Вашингтона. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Трейси в беседе с изданием «Коммерсантъ» заверила, что у Соединённых Штатов нет разногласий с народом России, а существующие противоречия относятся только к правительству РФ.

«Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов», — возразила Захарова.

Она добавила, что это делает киевский режим, который США привели к власти через госпереворот на Украине, ими же срежиссированный.

Трейси в интервью утверждала также, что жители России — не враги США, и в Вашингтоне не стремятся к «отмене России» и её народа. Как сообщало ИА REGNUM, посол раскритиковала термин «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России. По её словам, он странный и «средневековый».