NYP: президент США Джо Байден забыл, что был в Ирландии две недели назад

Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден забыл, что две недели назад был в Ирландии. Об этом сообщила газета New York Post.

Джо Байден Сергей Корсун © ИА REGNUM

По её информации, 27 апреля в Белом доме Байден общался с детьми сотрудников администрации в рамках мероприятия «приведи ребёнка на работу».

Отмечается, что американский президент не смог сразу ответить на вопрос о том, какое государство он посещал последним.

«Сложно уследить», — приводит издание слова американского лидера.

Уточняется, что в результате сами дети подсказали Байдену географию его путешествий.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе своего выступления на торжественном ужине в Ирландии предложил «лизнуть» мир.

Ранее Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского президента на военном аэродроме рядом с Белфастом. По словам британских журналистов, Байден отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест.

В Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено, как президент США Джо Байден в ходе выступления обратился к невидимому собеседнику, попросив его не прыгать.