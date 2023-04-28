Москва, 28 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Голод в мире угрожает в этом году 27 млн человек, считает глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По его словам, в первую очередь с продовольственными проблемами столкнутся в Африке, там «зона голода и кризиса».

«А порядка 970 тыс. человек в 2023-м буквально окажутся на грани голодной смерти», — сказал он «Известиям».

По его мнению, нехватку еды будут испытывать жители Эфиопии, Сомали, Демократической Республики Конго.

Кроме того, острая ситуация сохраняется в Йемене и Афганистане. Мир находится в состоянии структурного продовольственного кризиса, заключил Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в этих удобрениях, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве заявил, что впервые за десятилетия голод и нищета растут во всём мире, мир больше не движется вперёд, а пятится назад.

По его данным, в текущем году во всем мире 339 млн человек нужна гуманитарная помощь и это на 25% больше, чем в прошлом году.