NYT: ВСУ признали превосходство российской армии, несмотря на западные поставки Киеву

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Военные ВСУ признают превосходство российской армии в оружии, несмотря на поставки Киеву западного вооружения, пишет The New York Times (NYT).

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, украинский военный рассказал журналистам, что они не могут покинуть свои позиции, поскольку российские бойцы ведут постоянный обстрел.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии», — отметил он.

Также, по его словам, у российских военных достаточно танков, истребителей и вертолётов.

Американская газета отмечает, что военные ВСУ понимают: западное оружие не гарантирует им успеха.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Европарламента Мик Уоллес считает, что западные страны своим решением накачивать Украину вооружением обрекают её граждан на смерть.

По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, западные страны делают всё, чтобы разразилась война в Европе, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Дипломат акцентировал, что поставки самолётов, танков со свастикой всё чаще осуществляются на территории бывшего Советского Союза.