«РВ»: российские самолёты Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по нескольким районам Украины

Киев, , 08:18 — REGNUM Самолёты Воздушно-космических сил России нанесли удары по нескольким районам Украины. Об этом 28 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, взрывы услышали жители Полтавщины, Кривого Рога, также тревога была объявлена в Киеве и во всех регионах страны.

Отмечается, что ранее в небо были подняты дальние ракетоносцы-бомбардировщики Воздушно-космических сил России Ту-95 и Ту-22.

По информации журналистов, по целям на Украине бьют ракеты Х-101/555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ готовятся форсировать Каховское водохранилище — собирают войска и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области. Общественник считает, что вероятность штурма намного выше среднего.