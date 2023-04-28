«Ъ»: Microsoft готова продолжить сотрудничество с российскими компаниями

Москва, , 08:04 — REGNUM Не попавшим под санкции российским представительствам международных компаний Microsoft предлагает продлить лицензии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в IT-отрасли.

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Согласно информации источника, с начала года российские представительства начали получать от компании письма и устные предложения о сотрудничестве. Тем самым Microsoft ищет возможности продолжить поддержку ПО и его обновления, не закрывая российское юрлицо.

Всего предложения продлить лицензии на софт, по данным издания, получили около 1 тыс. организаций.

Среди российского бизнеса спрос на продукцию Microsoft остаётся, сам софт поставляется через параллельный импорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Microsoft перестала обслуживать по гарантии на территории России игровые консоли Xbox, в том числе и те, которые были ввезены в страну официально. Роспотребнадзор посоветовал владельцам приставок при поломке обращаться в магазин, в котором приобреталась техника.