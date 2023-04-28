Киев, 28 апреля, 2023, 07:39 — ИА Регнум. В столице Украины осколок ракеты ВСУ повредил стену в многоэтажке. Об этом 28 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

В официальном заявлении Киева говорится, что все 11 ракет были сбиты. Тем самым они признали результат работы системы украинской ПВО, констатировали авторы канала.

Также после произошедших ранним утром взрывов повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе города, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным украинских СМИ, ночью 28 апреля в Киеве была слышна серия взрывов. Кроме того, взрывы раздавались в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.