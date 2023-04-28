Брюссель, 28 апреля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Западные страны своим решением накачивать Украину вооружением обрекают её граждан на смерть, считает депутат Европарламента Мик Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Он решительно противится поставкам оружия для ВСУ. Евросоюз отказался от диалога и дипломатии для завершения конфликта, следовательно война выгодна только США и Европе, добавил депутат.

Уоллес призывает Запад остановить украинский конфликт, если им так важно состояние страны.

Как передавало ИА REGNUM, по мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, западные страны делают всё, чтобы разразилась война в Европе, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Дипломат акцентировал, что поставки самолётов, танков со свастикой всё чаще осуществляются на территории бывшего Советского Союза.