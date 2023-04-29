Новый, 429-й день специальной военной операции (СВО) начался с нанесения ударов российскими Ту-22 и Ту-95 по нескольким районам Украины, сообщает 28 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»). Ночью на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога. Помимо Киева, сирены звучали в Винницкой, Киевской, Черкасской и других областях.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Время — самый большой враг Киева, а его союзники теряют терпение, утверждает профессор Европейского института управления бизнесом Пушан Датт в статье обозревателя Newsweek Брендана Коула. Сам журналист отмечает, что Украине сложно показать результат на поле боя из-за нехватки вооружения.

СВО тем временем занимает новые рубежи, перемалывая силы противника на донецком и ряде других направлений. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артёмовском составили свыше 400 военнослужащих и наёмников. По словам местного жителя Владимира Кузнецова, который был вынужден бежать из города, в Артёмовске часто видели британских наёмников, их определяли по английской речи и нашивкам на форме. Также известно, что оставшиеся в пятиэтажных домах жильцы после отказа уехать на Украину подвергались со стороны ВСУ обстрелам из танков. По словам очевидца, стрельбу по дому прямой наводкой горожане видели через маленькие окна подвального помещения.

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