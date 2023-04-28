МЧС: спасатели тушат сильный пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Клину

Москва, , 07:08 — REGNUM Более 50 пожарных тушат горящее здание бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин). О пожаре сообщили в МЧС России.

Пожар Pixabay.com

Отмечается, что огонь тушат в четырёхэтажном производственном здании бывшей швейной фабрики по адресу улица Советская, дом 47А.

Площадь возгорания — 3,2 тыс. кв. метров. Распространению огня способствуют конструктивные особенности здания.

В тушении задействованы 58 спасателей и 21 единица техники. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Объявлен ранг пожара №2.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, возникший 27 апреля на границе с предприятием «Курганстальмост», локализован.