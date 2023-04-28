В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики
МЧС: спасатели тушат сильный пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Клину
Москва, 28 апреля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Более 50 пожарных тушат горящее здание бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин). О пожаре сообщили в МЧС России.
Pixabay.com
Пожар
Отмечается, что огонь тушат в четырёхэтажном производственном здании бывшей швейной фабрики по адресу улица Советская, дом 47А.
Площадь возгорания — 3,2 тыс. кв. метров. Распространению огня способствуют конструктивные особенности здания.
В тушении задействованы 58 спасателей и 21 единица техники. По предварительным сведениям, пострадавших нет.
Объявлен ранг пожара №2.
Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, возникший 27 апреля на границе с предприятием «Курганстальмост», локализован.