Москва, 28 апреля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Более 50 пожарных тушат горящее здание бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин). О пожаре сообщили в МЧС России.

Pixabay.com Пожар

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Отмечается, что огонь тушат в четырёхэтажном производственном здании бывшей швейной фабрики по адресу улица Советская, дом 47А.

Площадь возгорания — 3,2 тыс. кв. метров. Распространению огня способствуют конструктивные особенности здания.

В тушении задействованы 58 спасателей и 21 единица техники. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Объявлен ранг пожара №2.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, возникший 27 апреля на границе с предприятием «Курганстальмост», локализован.