Делегация ООН посетила пункты временного размещения беженцев в Приморье

Владивосток, , 07:05 — REGNUM Приморский край посетила делегация Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России, сообщили 28 апреля в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

Приморье Иван Шилов © ИА REGNUM

Делегаты за четыре дня осмотрели пункты временного размещения переселенцев с Украины, а также встретились с теми, кто уже смог расселиться. Гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомства, в 2022 году в Приморский край прибыли 830 беженцев, из них 466 человек трудоспособного возраста. Гражданство России приобрели 515 вынужденных переселенцев. 391 человек решил воспользоваться госпрограммой переселения на территорию Приморья.

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал высокую заинтересованность вынужденных переселенцев с Украины и из республик Донбасса в получении земли по программе «Дальневосточный гектар» для занятия фермерством.