Подполье: ВС РФ ракетным ударом уничтожили 20 высших украинских и иностранных офицеров в Николаеве

Николаев, Украина, , 06:58 — REGNUM Ночью 27 апреля ракетным ударом по территории судостроительного завода в Николаеве российские военные уничтожили около 20 украинских и зарубежных офицеров большого ранга. Командующие проводили совещание, иностранцы были из англоязычных стран. Об успешной операции РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Николаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ракетный удар был нанесён по зданию адмиралтейства в Николаеве, известному как управление Завода имени 61 коммунара.

«Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — добавил подпольщик.

В момент удара киевские офицеры совещались со своими англоязычными коллегами.

Как пояснил Сергей Лебедев, после российской операции украинские власти запретили в том районе фото — и видеосъёмку до 6:00. В это время работали пожарные, спасатели и СБУ.

«Вывезли все свидетельства о нахождении там военных. Официально потерь никаких нет, никого там не было», — заключил Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Западного военного округа уничтожили пункт временной дислокации украинских военных в Харьковской области.