Newsweek: для Украины самым большим врагом является время, а союзники теряют терпение

Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Союзники требуют от Киева результата для продолжения военной поддержки, поэтому ближайшее время может стать решающим, предположил обозреватель Newsweek Брендан Коул.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Часики тикают. Так что время — самый большой враг Украины», — утверждает профессор Европейского института управления бизнесом Пушан Датт, добавив, что ставки выше быть не могут.

В издании отметили, что Украине сложно показать результат на поле боя из-за нехватки оборудования.

Британский аналитик Ник Рейнольдс заявил, что ВСУ, согласно утечке данных Пентагона, не смогли или не захотели устранить пробелы, особенно в области противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк считает, что украинская армия имеет единственный шанс на контрнаступление. Запад рискует устать от войны, если конфликт закончится просто ещё большим тупиком, добавил он.