Беженец рассказал о британских наёмниках в Артёмовске
Артемовск, 28 апреля 2023, 06:42 — REGNUM Жители Артёмовска часто видели в городе британских наёмников Об этом рассказал РИА Новости беженец Владимир Кузнецов.
Мужчина сказал, что много было англичан. Жители города их определяли по английской речи и нашивкам на форме.
«Возле церкви выдавали гуманитарку, они там постоянно ошивались», — добавил Кузнецов.
О присутствии британских и других англоязычных наёмников в Артёмовске не раз писали американские СМИ.
На телах погибших находили британские, американские, канадские, грузинские и итальянские шевроны.
Как сообщало ИА REGNUM, командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек после ранения в голову умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Он был польским наёмником.