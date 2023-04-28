Артемовск, 28 апреля 2023, 06:42 — REGNUM Жители Артёмовска часто видели в городе британских наёмников Об этом рассказал РИА Новости беженец Владимир Кузнецов.

Артёмовск
Артёмовск
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мужчина сказал, что много было англичан. Жители города их определяли по английской речи и нашивкам на форме.

«Возле церкви выдавали гуманитарку, они там постоянно ошивались», — добавил Кузнецов.

О присутствии британских и других англоязычных наёмников в Артёмовске не раз писали американские СМИ.

На телах погибших находили британские, американские, канадские, грузинские и итальянские шевроны.

Как сообщало ИА REGNUM, командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек после ранения в голову умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Он был польским наёмником.