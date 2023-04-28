Беженец рассказал о британских наёмниках в Артёмовске
РИА Новости: беженец из Артёмовска рассказал, что в городе жители часто видели британских наёмников
ДНР, 28 апреля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Жители Артёмовска часто видели в городе британских наёмников Об этом рассказал РИА Новости беженец Владимир Кузнецов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артёмовск
Мужчина сказал, что много было англичан. Жители города их определяли по английской речи и нашивкам на форме.
«Возле церкви выдавали гуманитарку, они там постоянно ошивались», — добавил Кузнецов.
О присутствии британских и других англоязычных наёмников в Артёмовске не раз писали американские СМИ.
На телах погибших находили британские, американские, канадские, грузинские и итальянские шевроны.
Как сообщало ИА REGNUM, командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек после ранения в голову умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Он был польским наёмником.