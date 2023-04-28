ДНР, 28 апреля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Жители Артёмовска часто видели в городе британских наёмников Об этом рассказал РИА Новости беженец Владимир Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Мужчина сказал, что много было англичан. Жители города их определяли по английской речи и нашивкам на форме.

«Возле церкви выдавали гуманитарку, они там постоянно ошивались», — добавил Кузнецов.

О присутствии британских и других англоязычных наёмников в Артёмовске не раз писали американские СМИ.

На телах погибших находили британские, американские, канадские, грузинские и итальянские шевроны.

Как сообщало ИА REGNUM, командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек после ранения в голову умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Он был польским наёмником.