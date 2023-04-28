При крушении двух военных вертолётов на Аляске погибли три человека
Аляска, США, 28 апреля 2023, 06:23 — REGNUM Трое военнослужащих армии США погибли при крушении двух вертолётов AH-64 Apache на Аляске. Об этом сообщили журналисты газеты Washington Post.
По словам представителя армии капитана Молли Триса, на борту вертолётов находились четыре человека, из которых трое погибли. Выжившего пилота доставили в госпиталь.
Отмечается, что вертолёты дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. Крушение произошло во время возвращения после тренировочного полёта.
Как передавало ИА REGNUM, в конце марта девять человек погибли в результате столкновения двух военных вертолётов в штате Кентукки, США. Экипажи совершали полёт в рамках «обычной учебной миссии».