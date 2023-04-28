Аляска, США, 28 апреля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Трое военнослужащих армии США погибли при крушении двух вертолётов AH-64 Apache на Аляске. Об этом сообщили журналисты газеты Washington Post.

Вертолёт «Апач»

По словам представителя армии капитана Молли Триса, на борту вертолётов находились четыре человека, из которых трое погибли. Выжившего пилота доставили в госпиталь.

Отмечается, что вертолёты дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. Крушение произошло во время возвращения после тренировочного полёта.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта девять человек погибли в результате столкновения двух военных вертолётов в штате Кентукки, США. Экипажи совершали полёт в рамках «обычной учебной миссии».