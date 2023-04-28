The Denver Post: в номере хоккеиста «Колорадо» Ничушкина обнаружили пьяную буйную девушку

Вашингтон, , 06:13 — REGNUM В гостиничном номере нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина обнаружили пьяную 28-летнюю девушку, которой требовалась медицинская помощь. Об инциденте написала газета Denver Post.

Валерий Ничушкин DalStars9

Девушка призналась, что она из России, но родилась на Украине. По словам гостьи хоккеиста, ей не стоило приезжать в Америку, потому что паспорт у неё «забрал какой-то плохой парень».

Издание также сообщает, что девушка ударила врача клуба «Колорадо», когда тот пытался привести её в чувства.

Отмечается, что родственных связей между Ничушкиным и буйной девушкой нет.

В действующем розыгрыше плей-офф хоккеист отыграл два матча, в которых забросил одну шайбу.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Ничушкин не попал в заявку на третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с командой «Сиэтл Кракен».

Третий матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Сиэтлом» и «Колорадо» закончился победой «Эвеланш» со счетом» 4:6. Счёт в серии стал 1:1.