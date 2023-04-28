Киев, 28 апреля, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Ночью 28 апреля в Киеве была слышна серия взрывов. Об этом написали украинские СМИ.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев. Здание правительства Украины. 2013

Агентство УНИАН сообщило, что по столице Украины прокатилась взрывная волна — в Киеве работает ПВО.

Отмечается, что взрывы также слышны в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога была объявлена ночью 28 апреля на всей территории Украины. Сирены звучали в Киеве, в Винницкой, Киевской и Черкасской областях в дополнение к восьми регионам на юге и востоке страны.