Вашингтон, 28 апреля, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе общения с американскими детьми в рамках мероприятия «приведи ребёнка на работу» рассказал, с чем ему чаще приходится сталкиваться по ходу службы.

Gage Skidmore Джо Байден

«Когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо», — пожаловался он.

Байден смог ответить на большое количество детских вопросов, в отличие от пресс-конференции с журналистами после переговоров с представителями Южной Кореи.

Одна из присутствующих на мероприятии девочек сказала, что слышала, как президенту рекомендовали вернуться в Овальный кабинет. Байден согласился, добавив, что в случае отказа ему грозят неприятности.

Как сообщало ИА REGNUM, во время рабочей поездки на остров Нантакет в ноябре 2022 года президент Джо Байден заглянул в окно магазина, увидев там девочек. Дети сделали селфи, но на фото американский лидер выглядел пугающе.