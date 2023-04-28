Первые серийные комплексы управления артиллерией «Завет-Д» поступят в войска РФ до конца 2023 года

Москва, , 05:39 — REGNUM Первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерией ВДВ «Завет-Д» поступят на вооружение российской армии до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

Российская техника в зоне СВО Министерство обороны Российской Федерации

По информации холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», экспериментальная техника успешно прошла испытания и принята на снабжение.

Комплексы «Завет-Д» способны на расстоянии до 7 км обнаруживать и на расстоянии до 5 км распознавать цели противника, даже замаскированные.

«Завет» определяет скорость и направление передвижения техники и даже распределяет их по степени опасности. Система в режиме реального времени передаёт целеуказание артиллеристам.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские солдаты удивлены количеством вооружения и техники у русских. Об этом они рассказали американским журналистам.