Freitag: Киев ввёл цензуру на освещение боевых действий для западных СМИ

Берлин, , 05:27 — REGNUM С целью освещения действий ВСУ только с выгодных позиций киевские власти ввели цензуру для западных СМИ, сообщила немецкая газета Der Freitag.

Украинская цензура Иван Шилов © ИА REGNUM

В издании отметили, что командование ВСУ ограничило работу журналистов как в прифронтовых районах, так в зоне боевых действий. Некоторые территории можно посетить лишь в сопровождении военных, в других и вовсе не разрешают работать.

Журналисты опасаются, что цензура ещё больше затруднит получение объективной информации с фронта.

«Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева», — предположил автор статьи.

Как передавало ИА REGNUM, с 31 марта на Украине вступил в силу закон «О медиа», предусматривающий право закрыть или оштрафовать любое средство массовой информации. Так, по приказу президента Украины Владимира Зеленского на территории страны было заблокировано вещание новостных телеканалов «112-Украина», «NewsOne» и «ZIK» из-за несовпадения их позиций с политикой властей.