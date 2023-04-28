Житель Артёмовска рассказал, как танки ВСУ обстреливали дома после отказа жителей ехать на Украину

Артемовск, , 05:03 — REGNUM Оставшиеся в пятиэтажных домах жители Артёмовска после отказа уехать на Украину подвергались со стороны ВСУ обстрелам из танков. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

У горожанина украинские солдаты насильно вывезли дочь и внучку. В подвал дома, где жители люди, нагрянули ВСУ и сотрудники соцслужб, которые в ультимативной форме вынудили мать ехать за отобранным ребёнком.

Остальные жители дома остались в подвале. После этого танки ВСУ начали прямой наводкой стрелять по дому. Горожане видели это через маленькие окна подвального помещения, заключил мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Артёмовска рассказывала, как украинские войска в конце февраля за три дня успели уничтожить целый район города — Ступки. При отступлении они разрушили все жилые постройки. По словам беженки, украинские войска расстреливали уцелевшие дома из танка, а в подвалы помещений кидали гранаты, зная о том, что внутри находятся мирные граждане.