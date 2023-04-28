Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский нарушил предвыборные обещания наладить отношения с Россией

Вашингтон, , 04:42 — REGNUM В нарушении предвыборных обещаний обвинил президента Украины Владимира Зеленского бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Владимир Зеленский President.gov.ua

В интервью с журналистом Стивеном Гарднером он напомнил, как в гонке за президентское кресло Зеленский утверждал, что наладит отношения с Россией, стабилизирует ситуацию на Донбассе, будет бороться с коррупцией и увеличит благосостояние украинцев.

После победы на выборах в 2019 году его обещания сошли на нет. Нацистские формирования не восприняли просьбу президента покинуть территории Донбасса. По остальным его лозунгам тоже нет положительной динамики, добавил эксперт.

В свою очередь журналист заявил, что Зеленский «ходит по лезвию», пытаясь угождать тайно управляющим Украиной нацистам и странам НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты деятельности президента Украины Владимира Зеленского, парламента и правительства говорят о «полном провале». Реальность совсем другая, а контрнаступление и прочее — это только разговоры, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.