Вашингтон, 28 апреля, 2023, 04:42 — ИА Регнум. В нарушении предвыборных обещаний обвинил президента Украины Владимира Зеленского бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В интервью с журналистом Стивеном Гарднером он напомнил, как в гонке за президентское кресло Зеленский утверждал, что наладит отношения с Россией, стабилизирует ситуацию в Донбассе, будет бороться с коррупцией и увеличит благосостояние украинцев.

После победы на выборах в 2019 году его обещания сошли на нет. Нацистские формирования не восприняли просьбу президента покинуть территории Донбасса. По остальным его лозунгам тоже нет положительной динамики, добавил эксперт.

В свою очередь журналист заявил, что Зеленский «ходит по лезвию», пытаясь угодить тайно управляющим Украиной нацистам и странам НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты деятельности президента Украины Владимира Зеленского, парламента и правительства говорят о «полном провале». Реальность совсем другая, а контрнаступление и прочее — это только разговоры, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.