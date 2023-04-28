Луганск, 28 апреля, 2023, 04:31 — ИА Регнум. С помощью беспилотника российские разведчики Западного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ у посёлка Макеевка в Луганской Народной Республике. Об успешной атаке РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным Одуванчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Силы украинской армии в районе Макеевки возвели новые переправы через речку Жеребец. Российским военнослужащим для избежания удара артиллерии приходится уходить на 100 метров вперед в сторону противника.

Врага в таких условиях легко обнаружить. Как пояснил оператор БПЛА, с дрона на опорный пункт ВСУ были сброшены три ручных противопехотных гранаты — точка уничтожена, личный состав армии Украины понёс потери.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Западного военного округа уничтожили пункт временной дислокации украинских военных в Харьковской области.