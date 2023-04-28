ВКС России наносят массированный удар по всей территории Украины, объявлена воздушная тревога

Киев, , 04:37 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена ночью 28 апреля на всей территории Украины. Сирены звучали в Киеве, в Винницкой, Киевской и Черкасской областях в дополнение к восьми регионам на юге и востоке страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВКС России наносят массированный удар. Взрывы слышны также на Полтавщине, в Кривом Роге.

«В небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и ту-95», — сообщили «РВ»

Ранее воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Западного военного округа уничтожили пункт временной дислокации украинских военных в Харьковской области.

Удар по цели наносился высокоточными снарядами «Краснополь» при корректировке с беспилотника «Форпост».