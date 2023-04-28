Трамп забрал у Хилари Клинтон звание «продажная» и передал его президенту Байдену

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не станет больше называть экс-госсекретаря Хилари Клинтон «продажной», как он делал во время предвыборной кампании в 2016 год. Теперь он этот «эпитет» отдаст нынешнему конкуренту Джо Байдена.

Трамп Mark J. Terrill

При этом Трамп такое своё решение назвал «самым важным». Он сказал, что Клинтон теперь будет называть «милая Хилари» или «красивая Хилари». На митинге сторонников в Нью-Гэмпшире Трамп заявил, что «продажным» теперь считает Джо Байдена.

По словам бывшего президента, Клинтон такой поворот событий должна «отпраздновать», а Байдену досталось по заслугам — ведь «в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного».

Воодушевленный Трамп также сказал, что в 2024 году американцам предстоит выбирать между силой и слабостью, безопасностью и анархией, миром и конфликтом, процветанием и катастрофой. При этом кандидат заявил, что в своей победе не сомневается.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп проиграл апелляцию, в которой требовал запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу дачу показаний на процессе о попытках пересмотреть результаты выборов 2020 года.