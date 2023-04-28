Вашингтон, 28 апреля, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не станет больше называть экс-госсекретаря Хиллари Клинтон «продажной», как он делал во время предвыборной кампании в 2016 году. Теперь он этот «эпитет» отдаст нынешнему конкуренту Джо Байдену.

Mark J. Terrill Трамп

При этом Трамп такое своё решение назвал «самым важным». Он сказал, что Клинтон теперь будет называть «милая Хиллари» или «красивая Хиллари». На митинге сторонников в Нью-Гэмпшире Трамп заявил, что «продажным» теперь считает Джо Байдена.

По словам бывшего президента, Клинтон такой поворот событий должна «отпраздновать», а Байдену досталось по заслугам — ведь «в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного».

Воодушевленный Трамп также сказал, что в 2024 году американцам предстоит выбирать между силой и слабостью, безопасностью и анархией, миром и конфликтом, процветанием и катастрофой. При этом кандидат заявил, что в своей победе не сомневается.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп проиграл апелляцию, в которой требовал запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу дачу показаний на процессе о попытках пересмотреть результаты выборов 2020 года.