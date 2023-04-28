Экипаж российского танка Т-72 поразил опорный пункт ВСУ
Красный Лиман, ДНР, 28 апреля 2023, 04:13 — REGNUM На краснолиманском направлении экипаж танка Т-72 Западного военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ, откуда ранее вёлся огонь по российским позициям, сообщает РИА Новости.
Работа танкистов попала на видео. Судя по кадрам, танк выстрелил трижды прямой наводкой.
По словам военнослужащих, сначала они получили координаты цели, а затем выдвинулись. Танковый экипаж работал на расстоянии около 200 метров.
Как передавало ИА REGNUM, танк Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии Западного военного округа под управление российских бойцов ликвидировал украинский опорный пункт в Донбассе. Под корректировку дрона танкисты нанесли огневое поражение живой силе противника.