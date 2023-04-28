Красный Лиман, ДНР, 28 апреля, 2023, 04:13 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении экипаж танка Т-72 Западного военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ, откуда ранее вёлся огонь по российским позициям, сообщает РИА Новости.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российский танк Т-72

Работа танкистов попала на видео. Судя по кадрам, танк выстрелил трижды прямой наводкой.

По словам военнослужащих, сначала они получили координаты цели, а затем выдвинулись. Танковый экипаж работал на расстоянии около 200 метров.

Как передавало ИА REGNUM, танк Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии Западного военного округа под управление российских бойцов ликвидировал украинский опорный пункт в Донбассе. Под корректировку дрона танкисты нанесли огневое поражение живой силе противника.