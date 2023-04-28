«РВ»: точный удар артиллерия ВС России уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Харьков, Украина, , 03:56 — REGNUM Артиллеристы Западного военного округа уничтожили пункт временной дислокации украинских военных в Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Удар по цели наносился высокоточными снарядами «Краснополь» при корректировке с беспилотника «Форпост».

До этого пункт дислокации ВСУ обнаружили российские разведчики, а затем они передали координаты артиллеристам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 апреля ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. В результате приостановлено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.