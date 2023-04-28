WSJ: взрыв единственного завода дымного пороха и военная помощь Украине сделали уязвимым Пентагон

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Оборонная промышленность США оказалась в критическом состоянии из-за взрыва важного завода по производству дымного пороха, а также военной поддержки ВСУ. Своё мнение в американской газете Wall Street Journal выразил обозреватель Гордон Лаболд.

Пентагон штаб-квартира .novosti.com.tr

Отмечается, что взрыв завода в Миндене произошёл в 2021 году и сильно подкосил американский военный сектор.

Как пояснил Лаболд, Пентагон сильно рассчитывал на этот завод при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк».

На данный момент, небольшие оборонные предприятия, которые оказывают услуги минобороны США, испытывают финансовые трудности, так как Пентагон непостоянно делает у них заказы.

«Это привело к тому, что многие компании закрылись из-за убытков и властям приходится закупать необходимые материалы как у союзников, так и у противников», — добавил обозреватель.

Свою лепту в ущерб обороноспособности США внесла и военная помощь киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе в конце апреля состоится встреча заместителя министра обороны США по вопросам закупок и техобеспечения Уильяма Лапланта с представителями более чем 40 стран.

В центре внимания будут глобальные усилия по ускорению производства и поиску источников, обеспечению военных возможностей, которые критически важны для обороны Украины.