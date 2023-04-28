Вашингтон, 28 апреля, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден скрыл истинную ситуацию на Украине. Об этом написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Эксперт утверждает, что администрация Белого дома не подготавливает американскую общественность к мирному урегулированию украинского конфликта или успеху русских в военных действиях.

«Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой той самой военной конфронтацией с Москвой, от которой он открещивается», — говорится в публикации.

Рано или поздно всё вскроется, пишет автор, напоминая ситуацию в Ираке и Вьетнаме. Вряд ли избиратели будут рады очередному обману, но теперь с Украиной, добавил автор.

Как передавало ИА REGNUM, работой президента США Джо Байдена довольны только 37% опрошенных американцев. Неудовлетворительной его политику признали 59% респондентов. По данным исследований, это минимальный показатель за всё время его президентства.