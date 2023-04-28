Вашингтон, 28 апреля, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Страны, участвующие в программе Международной космической станции (МКС), поддержали продление её эксплуатации после 2024 года. Об этом 27 апреля сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA. Космический центр имени Кеннеди

Таким образом, США, Япония, Канада и страны Европейского космического агентства (ESA) согласились продолжать эксплуатацию МКС не менее чем до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, МКС будет сведена с орбиты в 2030–2031 годах. Об этом сообщил в Конгрессе США 27 апреля глава NASA Билл Нельсон.