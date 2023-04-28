NYT: на Украине признали превосходство ВС России, несмотря на поставки западного оружия

Киев, , 03:23 — REGNUM Украинские солдаты удивлены количеством вооружения и техники у русских. Об этом бойцы ВСУ рассказали американским журналистам.

Российская армия Иван Шилов ИА REGNUM

В своём материале обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк ссылаются на рядового ВСУ Павла, который не понимает, откуда у русских столько артиллерии.

«А ещё у них есть танки, вертолёты и реактивные самолёты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — пожаловался украинский боец.

Солдаты ВСУ признали, что поставки западного вооружения не гарантируют им успеха на поле боя, так как Россия превосходит их в тяжёлом вооружении, бронетехники и авиации.

Украинцы посетовали, что не могут с винтовками пойти на русские танки, БМП и БТР, им нужна поддержка в воздухе и техника на земле.

Как передавало ИА REGNUM, в Брюсселе в конце апреля состоится встреча заместителя министра обороны США по вопросам закупок и техобеспечения Уильяма Лапланта с представителями более 40 стран. Они обсудят ускорение поставок оружия ВСУ.