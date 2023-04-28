Москва, 28 апреля, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Российское правительство представило на рассмотрение в Госдуму законопроект с изменениями, которые необходимы для запуска с 1 января 2024 года новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбережения

Отмечается, что программа долгосрочных сбережений даст возможность получить дополнительный доход в будущем (на пенсии) и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности.

Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Сбережения будут формироваться заявителем за счёт собственных взносов, а также за счёт средств ранее сформированных пенсионных накоплений.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов и Центробанк России 24 апреля направили в правительство РФ законопроект о программе долгосрочных сбережений. С целью стимулирования людей участвовать в программе предлагается ввести налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год в случае уплаты взносов до 400 тыс. рублей.