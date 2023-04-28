Вашингтон, 28 апреля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Новый минимальный уровень обновил рейтинг президента США Джо Байдена среди американцев со дня его инаугурации в январе 2021 года. Соответствующие результаты исследований опубликованы социологической службой Gallup.

(сс) The White House Джо Байден

Работой действующего главы Белого дома довольны только 37% опрошенных. Неудовлетворительной его политику признали 59% респондентов. Другие участники опроса ответа не дали.

По данным исследователей, это минимальный показатель для Байдена за всё время его президентства.

Опрос был проведен по телефону среди примерно тысячи совершеннолетних американцев по всей стране в период с 3 по 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Байден объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

По мнению члена Республиканской партии конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор-Грин, решение президента США Джо Байдена снова баллотироваться на выборах — эгоистичное.