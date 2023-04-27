Анкара, 28 апреля, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Белый дом и страны Европы дали указание оппозиции в Турции сместить президента страны Тайипа Эрдогана. Об этом изданию «Стар» 27 апреля заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Правоохранитель считает, что США и оппозиция не хотят видеть у власти действующего президента и стремятся его снять.

«Америка и Европа дали им указание, чтобы они сместили Тайипа Эрдогана. Почему? Потому что Америка не хочет, Запад не хочет. Но нам это не важно, мы смотрим на волю нашего народа», — заверил Сойлу.

Как сообщало ИА REGNUM, для команды Эрдогана главное, чтобы фактор его здоровья был выведен из повестки избирательной кампании. Эрдоган моложе своих соперников по предвыборной гонке, сделать из него «дряхлого президента» оппозиции не удастся.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.