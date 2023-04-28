«РВ»: украинский боксёр Усик приехал на фронт, чтобы обстрелять Донбасс

Москва, , 02:38 — REGNUM Украинский боксёр Александр Усик приехал на фронт поучаствовать в стрельбе по Донбассу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Чемпион мира по боксу из Симферополя лично произвёл выстрел из миномёта», — утверждают военкоры.

На видеокадрах видно, как мужчина, похожий на украинского боксёра, стреляет на радость своим товарищам. При этом точное место и дата происходящего не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля на территории Донбасса в ходе проведения спецоперации был ликвидирован 42-летний чемпион Украины по гребле Александр Дикий. Спортсмен был четвёртым в составе национальной сборной на чемпионате мира среди юниоров.