США: новые санкции против ФСБ РФ станут дополнительным средством давления
В США заявили, что новые санкции против ФСБ станут дополнительным средством давления на Россию
Вашингтон, 28 апреля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что новые санкции в отношении ФСБ РФ станут дополнительным инструментом давления Вашингтона на Москву в переговорах по освобождению американцев.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
По словам Жан-Пьер, санкции дают рычаг в переговорах и возможность навязать дополнительные издержки тем, кто несёт ответственность за неправомерное удержание американцев.
«Речь идёт лишь об одном из серии шагов, которые делаются как в публичном, так и частном порядке», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, управление по контролю за иностранными активами внесло ФСБ России в список Госдепартамента «за её причастность к неправомерному задержанию граждан США за границей».