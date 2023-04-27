Вашингтон, 28 апреля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что новые санкции в отношении ФСБ РФ станут дополнительным инструментом давления Вашингтона на Москву в переговорах по освобождению американцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По словам Жан-Пьер, санкции дают рычаг в переговорах и возможность навязать дополнительные издержки тем, кто несёт ответственность за неправомерное удержание американцев.

«Речь идёт лишь об одном из серии шагов, которые делаются как в публичном, так и частном порядке», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по контролю за иностранными активами внесло ФСБ России в список Госдепартамента «за её причастность к неправомерному задержанию граждан США за границей».

27 апреля США ввели повторные санкции против ФСБ России.