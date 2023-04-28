Представители более 40 стран во главе с США обсудят ускорение поставок оружия ВСУ

Вашингтон, , 02:07 — REGNUM В Брюсселе в конце апреля состоится встреча заместителя министра обороны США по вопросам закупок и техобеспечения Уильяма Лапланта с представителями более 40 стран, сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«В центре внимания будут глобальные усилия по ускорению производства и поиску источников, обеспечению военных возможностей, которые критически важны для обороны Украины», — пояснил он.

В качестве председателя совещания выступит представитель США, добавил Райдер.

Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе слушаний в комитете палаты представителей по делам вооружённых сил Конгресса США заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом внезапное контрнаступление ВСУ. Украинские военные, по его словам, занимают очень выгодную позицию, но у них есть и некоторые слабости.